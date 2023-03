Prefeitura de Porto Alegre recebe propostas para ocupar teatros municipais no primeiro semestre

Seguem abertas até esta sexta-feira (3) as inscrições para artistas e grupos de teatro interessados na utilização dos teatros municipais (Teatro Renascença e Sala Álvaro Moreyra) no primeiro semestre. A iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre (SMCEC) engloba temporadas de teatro e circo, espetáculos para público infantojuvenil, dança e música.

O regulamento foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) e pode ser acessado aqui . A divulgação das inscrições homologadas será no dia 7 de março e o resultado final será conhecido em 20 de março.