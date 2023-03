Diego Janssen e Muntchako são últimas atrações da Mostra Tum Tum

A Mostra Tum Tum tem últimas apresentações neste sábado (4), no Parque dos Macaquinhos (Rua Dr. Montaury, s/n - Caxias do Sul). O palco do evento abre espaço para as apresentações do uruguaio Diego Janssen e dos brasilienses Muntchako. As apresentações acontecem a partir das 16h30min, com entrada franca.

Diego Janssen é um homem-banda e em suas performances ao vivo, grava loops de guitarras, beats, percussão e samples. À sua música, dá o nome de Candombe Psicodélico, um som que mistura a tradição afro-uruguaia do candombe com o jazz psicodélico, o rock progressivo, a música latino-americana e a world music. Em seguida, sobe ao palco a banda Muntchako. O grupo passeia por ritmos e pontes, transportando o público para o inimaginável. Batidas eletrônicas, sintetizadores e guitarras são misturados com orgânicos e muitos tambores.