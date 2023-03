Zé Adão Barbosa ministra oficina de montagem sobre 'O Auto da Compadecida'

A Escola Casa de Teatro está com inscrições abertas para a Oficina de Montagem, curso ministrado por Zé Adão Barbosa, que existe há quase 30 anos, e já lançou grandes nomes no teatro e audiovisual. Os encontros acontecem de 14 de março a 13 de julho, nas terças e quintas-feiras, na Av. Cristóvão Colombo, 400. As inscrições podem ser realizadas no site da Escola.

Na oficina, o diretor, com assistência de Bruno Busato, propõe uma imersão na obra-prima de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida. No programa, acontece uma preparação técnica com estudo da voz, da expressividade corporal e improvisações. Em seguida, uma profunda análise da obra e dos personagens em questão que serão mostrados, ao final do curso, em um espetáculo teatral.

É indicado para qualquer pessoa que queira exercitar seu potencial criativo e expressivo e experimentar a atuação através de técnicas corporais, vocais, improvisação, interpretação de textos, construção de personagem e cenas. No final, o aluno participa da montagem da peça, tendo assim seu primeiro contato com o público.