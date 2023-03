Palestra com Leo Felipe e Edu K acontece neste sábado no Margs

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição da Secretaria de Estado da Cultura do RS (Sedac), apresenta a palestra Rock my art ou O novo esteticismo de Porquê Choras? ou O dia em que Edu K entrou para a História da Arte, com o escritor e curador Leo Felipe. A atividade será realizada no sábado (04), às 11h, no Auditório do Margs, com entrada gratuita limitada a 60 lugares, por ordem de chegada.

Além de Leo Felipe, a palestra contará com as presenças dos artistas Rogério Nazari e Telmo Lanes, além do músico Edu K, da banda DeFalla, que fará uma performance com guitarra e computador. A mediação é de Francisco Dalcol, diretor-curador do Margs e um dos curadores da mostra.

A atividade faz parte do Programa Público da exposição Pulse: Rogério Nazari e Telmo Lanes – Trajetórias 1976-2022, atualmente em exibição no Museu. A exposição apresenta um panorama da produção dos dois artistas, incluindo um resgate da atuação conjunta que mantiveram nos anos 1980. Assim, a exposição revisita três momentos dessa parceria artística.

Um deles é a performance e instalação Porquê choras? (sic), realizada por Rogério Nazari e Telmo Lanes em 1985, em Porto Alegre, com a participação do grupo de rock DeFalla e de diversos colaboradores. Esse histórico episódio agora ganha um resgate em Pulse, ocupando uma das salas da mostra, mediante a reunião de um amplo conjunto de documentos. São registros impressos, audiovisuais e fotográficos, articulados de modo instalativo em vitrines, nas paredes e em reproduções com projeção e TVs.

A palestra de Leo Felipe se relaciona a Porquê choras?, que foi tomada como estudo de caso em sua dissertação de Mestrado, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Ufrgs. Partindo desse objeto, o estudo explora momentos no século XX em que o campo das artes visuais foi cruzado com o da cultura popular massiva do rock, refletindo sobre o fazer da história da arte e sobre a chamada pós-crítica.