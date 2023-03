Espetáculo Antes do Ano que Vem estreia nesta sexta no Theatro São Pedro

Antes do Ano Que Vem é uma comédia leve e esperançosa sobre as dores emocionais e nossa capacidade de nos reinventar pra contornar os desafios. Mariana Xavier, a Marcelina de Minha Mãe É Uma Peça, se desdobra para dar vida a sete mulheres que terão suas histórias conectadas através da Central de Apoio aos Desesperados (CAD). O espetáculo ocorre nesta sexta-feira (3) e sábado (4), às 20h, e no domingo, às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), e tem ingressos à venda no site da casa, a partir de R$ 20,00.

O espetáculo já teve 68 apresentações, e já foi assistido por mais de 24 mil pessoas em 15 cidades e 12 estados.

É noite de Ano Novo. Dra Telma, a psicóloga plantonista do CAD, não aparece pra trabalhar e Dizuite, que não foi preparada para a função, mas administra as dores e delícias do próprio cotidiano, é quem auxilia as pessoas que buscam ajuda. Com sua psicologia própria, hilária e impulsiva, Dizuite assume a missão de mostrar a essas mulheres que ainda dá pra ser feliz Antes do Ano Que Vem.