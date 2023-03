Bossa Nova é tema de série de concertos promovida por Lions EduC e UCS Orquestra

Um dos gêneros musicais mais aclamados do Brasil, a Bossa Nova, ganha destaque no novo projeto do Lions Clube de Caxias do Sul Educação e Cultura - LionsEduC em parceria com a UCS Orquestra. O projeto Bossa Nova no RS fará, durante o mês de março, dez concertos gratuitos em nove cidades onde a Universidade de Caxias do Sul tem campi. A série de concertos começa nesta quinta-feira (2), às 19h30min, no Clube Independente de Flores da Cunha (Rua John Kennedy, 1500, Flores da Cunha/RS) e segue até dia 30, quando será realizada a última apresentação às 20h no Auditório da UCS Região das Hortênsias, em Canela.

As cidades que receberão os shows são Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Prata, Flores da Cunha, Farroupilha, Guaporé, Torres, São Sebastião do Caí e Vacaria. Sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, os concertos terão como tema principal a Bossa Nova, tendo uma seleção de músicas com enfoque histórico e uma amostragem dos diversos períodos e estilos do gênero. Arranjos escritos especialmente para a formação da UCS Orquestra pelo músico Pedrinho Figueiredo, que também é solista nas apresentações, serão intercalados com textos que ilustrarão os diversos pontos de conexão da Bossa Nova com o Rio Grande do Sul.