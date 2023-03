Criando ritmos na horizontal e na vertical

Explorando as potências da verticalidade e da horizontalidade, o pintor, escultor e professor de artes visuais José Spaniol repõe em suas obras a experiência do deslocamento e evoca a iminência da impermanência, gerando um sentimento de estranhamento. Radicado em São Paulo desde 1964, o artista, que é natural de São Luiz Gonzaga, retorna ao Rio Grande do Sul para inaugurar sua primeira mostra individual em Porto Alegre, neste sábado, às 17h, no espaço V744 Atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744, bairro Floresta).

A visitação, gratuita, estará aberta ao público entre os dias 8 de março e 28 de abril, de quartas às sextas-feiras, das 14h às 17h. A mostra marca a abertura da programação de 2023 do espaço expositivo idealizado e dirigido pela artista visual Vilma Sonaglio.

Contando com 12 desenhos, dez objetos e esculturas, cinco obras em relevo e uma instalação em áudio com gravação de 33 onomatopeias sobre o mar, a mostra tem um caráter retrospectivo dos mais de 30 anos de trajetória do artista plástico. O título, Sem peso & Cem medidas - que estabelece um paradoxo em relação à situação dos objetos - é, segundo Spaniol, uma ironia, pois, ao contrário do que sugere, as obras expostas estão escoradas, em suspensão, "em um aparente" equilíbrio.

Ao pontuar que seu trabalho integra o campo das artes plásticas - não se limitando a ser enquadrado nas artes visuais, por envolver elementos não visuais que ganham forma, como a sonoridade, por exemplo - o artista conta que, desde o início de sua carreira, na década de 1980, suas pinturas já apontavam para um desdobramento espacial, trocando a tela por um conjunto de ripas alinhadas, criando ritmos na horizontal e vertical.

"Eu diria que o conteúdo desta mostra, em específico, está muito relacionado ao próprio espaço arquitetônico, à ordem construtiva, a um eixo vertical", contextualiza. "Meus trabalhos frequentemente apontam para o alto do espaço expositivo, e têm também o espelhamento, com obras que possuem elementos replicados para criar um movimento."

Segundo Spaniol - que lecionou por 23 anos na Fundação Armando Alves e há 12 anos é docente do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São Paulo - ele começou a "ficar impaciente" com o suporte da pintura logo após o início de sua trajetória artística. "A tela é um suporte muito passivo. Aos poucos, fui construindo suportes em outros materiais, que já eram praticamente relevos, e passei a pintar sobre eles." Nesta fase inicial da carreira, o artista utilizava objetos cotidianos, como portões, balões ou cartazes de rua, estabelecendo uma troca entre a função utilitária e a poética.

De 1990 a 1993, o autor de Sem peso & Cem medidas estudou na Academia de Artes de Düsseldorf na Alemanha, como bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, inicialmente no atelier de fundição. A partir daí, deu outro passo na criação e passou a transformar os objetos e relevos pintados em esculturas. "Esse período na Alemanha foi muito importante, também porque me proporcionou conhecer vários museus, coleções e principais acervos da Europa, o que foi muito significativo para mim. Eu diria que valeu como se fosse uma pós-graduação em artes", avalia.

Quando voltou para o Brasil, Spaniol já estava bastante envolvido com escultura, instalação e pintura de objetos. "Continuei dando aulas e trabalhando com várias galerias. Atualmente, minha parceria é com a DAN Galeria São Paulo, uma das apoiadoras da exposição que acontece em Porto Alegre, junto com os Institutos de Artes da Ufrgs e da Unesp", destaca.

Doutor em artes pela ECA-USP, Spaniol, desde os anos 1990, explora a relação entre suas obras com arquitetura e espaços expositivos. Ao buscar definir a temática da mostra na Capital gaúcha, afirma que, coincidentemente, os trabalhos têm "uma proporção que se relaciona com toda a mitologia do Rio Grande do Sul, com narrativas do campo e do pampa gaúcho".

Agrupadas em torno de cinco séries, as obras expostas em Sem peso & Cem medidas apresentam um recorte plural de sua produção ao longo dos últimos 20 anos, que ocupou espaços importantes no Brasil e no Exterior, como a Bienal de São Paulo, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra (2019), o Espazo de Intervención Cultural da Universidade da Coruña, Espanha (2020), entre outros.

A primeira série é Clash!, onde estão dispostas outras obras referenciais: as cadeiras, da série O Descanso da Sala e a embarcação suspensa por hastes de alumínio de O Barco Torcido, da série Tiamm Schuoomm Clash!. A segunda série é Balança, onde dois objetos de forma esférica em relação a um conjunto de livros estão suspensos por um cabo de aço preso a um travessão. Já a terceira série, denominada Rima, reúne desenhos feitos com tinta permanente prata. A quarta série - Grades - se apresenta em bronze e espuma sintética, e está afixada em uma das paredes do V744atelier. Em Firmamento, título da quinta série, o artista apresenta um conjunto de atlas suspensos, escorados por bambus, em uma referência explícita ao titã Atlas, figura mitológica que sustentava o mundo nas costas.

"Fui colecionando repertório de interesses, que são sempre recombinados", explica o artista, ao pontuar que todas as cinco séries da mostra são compostas por trabalhos de épocas diferentes de sua trajetória, ainda que com um novo encadeamento.