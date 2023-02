Canal Curta! exibe documentário em homenagem a Cleonice Berardinelli

O Canal Curta! prestará uma homenagem à professora, acadêmica e imortal da Academia Brasileira de Letras Cleonice Berardinelli, falecida na noite de terça-feira, aos 106 anos. Ela é tema do documentário Cleo, dirigido por Guilherme Begué, que será exibido na quinta-feira (2), às 20h30min; no sábado (4), às 11h; e no domingo (5), às 20h, além de ficar disponível para assinantes do Curta!On e do streaming na ClaroTV+.

A obra retrata a vida e a carreira de Dona Cleo, como era conhecida por gerações de alunos e admiradores, com direito a ela mesma — já com mais de cem anos de vida — apresentando poemas recitados de cor. Considerada uma referência em estudos de literatura portuguesa, foi a primeira brasileira a escrever uma tese sobre Fernando Pessoa, e exerceu o magistério por mais de meio século em locais de prestígio, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Cleonice era a sexta ocupante da cadeira nº 8 e a acadêmica mais longeva da ABL, e assinou obras como Antologia do Teatro de Gil Vicente (1971), Fernando Pessoa - Obras em prosa (1975) e Sonetos de Camões (1980).