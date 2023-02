Inédito na TV, Marte Um estreia no Canal Brasil no domingo (5)

Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, Marte Um chega pela primeira vez à televisão brasileira neste domingo (5). A estreia acontece no Canal Brasil às 19h. Coproduzido pelo canal, o filme roteirizado e dirigido por Gabriel Martins foi o escolhido para levar o Brasil ao Oscar como Melhor Filme Internacional, mas ficou de fora da lista final. O longa passou por festivais internacionais, como o de Sundance, e nacionais, como o Festival de Gramado, onde foi vencedor de quatro prêmios.

Marte Um conta uma história de perseverança e esperança que remete a todas as a famílias brasileiras. O longa se passa na periferia de Minas Gerais nos últimos dias de 2018 e traz a história de Deivid (Cícero Lucas), um garoto que sonha em ser astrofísico e participar de uma missão colonizadora de Marte, que acontecerá em 2023. Apesar das condições adversas e do sonho do pai do menino de que ele seja jogador de futebol, ele não desiste e passa grande parte dos seus dias estudando através da internet.