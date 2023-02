Shoppings Bourbon, Moinhos e CenterLar oferecem oficinas gratuitas de carnaval em Porto Alegre

Oficinas de carnaval são ofertadas pelos shoppings Bourbon, Moinhos e CenterLar, voltadas para foliões de todas as idades. O Bourbon Folia, CenterLar Folia e Bloco do Moinhos acontecem a partir desta sexta-feira (3) e vão até 19 de fevereiro, nas sextas-feiras, sábados e domingos, das 12h às 20h. De forma gratuita, o público vai poder soltar a imaginação na confecção de itens carnavalescos. Os locais ocuparão áreas específicas nos shoppings.

A criançada vai poder aproveitar as oficinas ofertadas nos shoppings da rede Bourbon e no Porto Alegre CenterLar. Com ajuda de monitores, os pequenos poderão soltar a criatividade utilizando materiais disponibilizados pelo empreendimento para a confecção de máscaras, gravatas e tiaras temáticas, que poderão ser levados para casa no final das atividades para serem usados na folia.

Já no Moinhos Shopping, crianças e adultos são convidados para customizar camisetas, bonés e bandanas com a ajuda e as dicas de alunos do curso de moda da UniRitter. Para participar, basta os clientes levarem as peças que gostariam de personalizar.