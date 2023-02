O IX Gramado in Concert começa nesta sexta-feira (3) para nove dias de programação gratuita ao público. O espetáculo da Orquestra Sinfônica de Gramado, sob regência do diretor artístico e maestro Leandro Libardi Serafim, faz a abertura do evento, a partir das 20h, no Centro de Eventos Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111 - Gramado).

Esta edição do Gramado in Concert apresenta 47 espetáculos e reúne 350 alunos de música de nove países e 20 Estados brasileiros. Com direção de Leandro Libardi Serafim e Allan John Lino, o festival vai levar música para diversos locais da cidade serrana. Serão 10 concertos no Expogramado, nove concertos itinerantes em hotéis e instituições sociais, seis concertos e recitais na Igreja do Relógio e três recitais na Vila do Vinho da praça das Etnias, dentro da programação da 2ª Vindima em Gramado. O Vita Boulevard receberá nove concertos e recitais, além da festa de encerramento com a Big Band do Festival.

Outra atração da programação é o projeto Conhecendo o Festival, que terá 10 formações de público na Escola Senador Salgado Filho, onde os inscritos recebem aulas de música.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (3)

20h - Concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica de Gramado

Expogramado

SÁBADO (4)

8h - Concertos Itinerantes com o grupo NewChoro do Ceará

Hotéis de Gramado

11h - Recital com o Quinteto Olympéa de São Paulo

Vita Boulevard

16h - Concertos Itinerantes com o Trío de Cámara Ridzevski-Sivila-Sánchez, de Vega, Argentina

Lar de idosos

18h30 - Recital com o Quinteto da Orquestra Jovem do TJ Minas Gerais

Vita Boulevard

20h - Concerto com a Orquestra de Câmara de São Paulo

Expogramado

DOMINGO (5)

8h - Concertos Itinerantes com o Quinteto da Orquestra Jovem do TJ Minas Gerais

Hotéis de Gramado

11h - Concerto com a Banda de Música da Base Aérea de Canoas

Vita Boulevard

14h - Semifinal do IV Concurso Jovens Solistas

Expogramado

18h30 - Concerto com a Orquestra Iberoamericana do México

Vita Boulevard

20h - Concerto com a Orquestra Filarmônica UFRGS

Expogramado