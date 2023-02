Andanças, filme que celebra Beth Carvalho, estreia em Porto Alegre

Documentário que celebra a vida e a obra da grande sambista Beth Carvalho estreia nos cinemas da capital nesta quinta-feira (2). Dirigido por Pedro Bronz, Andança traz registros inéditos da madrinha do samba, traçando um recorte único e íntimo da carreira e da vida dessa singular figura da cultura nacional.

Se utilizando de um vasto acervo com as mais diferentes mídias, como super-8, vh-s, mini-dv, k7 e fotos, o filme foi exibido pela primeira vez no Festival do Rio, em uma emocionante sessão seguida da roda de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador. O longa foi selecionado para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e conquistou o prêmio de Melhor Filme pelo júri popular no 17º Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro (João Pessoa, PB).

Criada na zona sul do Rio de Janeiro em uma família de classe média, Elizabeth Santos Leal de Carvalho iniciou sua trajetória musical na Bossa Nova. Com o tempo, Beth mudou seus interesses e se entregou aos ritmos sambísticos da periferia, tomando como suas principais referências Clementina de Jesus e Elizeth Cardoso, redefinindo o curso da sua carreira.

Até seus últimos momentos, Beth se dedicou a fazer registros audiovisuais de todos os grandes sambistas que passaram por seu caminho. Nelson Cavaquinho, Cartola, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros tantos nomes de diferentes gerações. Foi assim que a intérprete usou seus privilégios para tirar do anonimato diversos gigantes da música brasileira e, assim, levou o samba do morro aos estúdios de gravação.