Manual Prático da Mulher Moderna entra em cartaz neste fim de semana no CHC Santa Casa

A comédia Manual Prático da Mulher Moderna sobre ao palco do Centro Histórico-Cultural Santa Casa neste fim de semana, de sexta (3) a domingo (5). O espetáculo acontece sempre às 20h e leva ao público o questionamento da capacidade da mulher moderna de conciliar os papéis de filha, mãe, esposa, amiga, amante, magra e profissional. Os ingressos estão disponíveis no site do Porto verão Alegre por a partir de R$ 20,00.

Na comédia, três Doutoras em Modernidade feminina desenvolvem a tese O Comportamento Feminino Moderno diante da Crise, e com muito bom-humor, o espetáculo convida homens e mulheres a rirem de si mesmos de forma leve e cheia de surpresas. O elenco foi repaginado e tem, entre si e os integrantes, a comediante Letícia Kleemann, do espetáculo Terapia de Casal, e Catharina Conte, multi artista residente em Londres e que foi finalista do reality show #futuroexporta, do grupo Porta dos Fundos.