Rock n’ Bira faz primeira festa no ano no Opinião neste sábado

O Rock n’ Bira está de volta para a programação de 2023. Neste sábado (4), às 23h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) acontece a primeira edição do ano da maior festa de rock do sul do país. Os ingressos estão à venda no site da Sympla por R$ 89,00.

Na primeira edição do evento, o rock será à fantasia, para comemorar o mês do carnaval, ou o carnarock. Para abrir o ano, foram escolhidas cinco bandas. Começando pela novata Oroboro, da Região Metropolitana, que aposta suas fichas na longevidade do rock'n' roll. Também estará presente a consagrada Roadhouse Band, com seu tributo primoroso e de fama internacional ao The Doors. A prata da casa, Bleach Nirvana Cover, vem pra trazer o grunge de Kurt Cobain ao palco, enquanto Made Of Stone fará o tributo ao Korn e o Aerosmith será homenageado pela The Flanelas.

Há 14 anos o Rock n’ Bira homenageia os grandes nomes do rock de todos os tempos levando ao palco dezenas de bandas autorais e centenas de músicos para celebrar seus ídolos, além de movimentar a cena local.