Tribo Brasil leva o melhor da música pernambucana ao Bar Ocidente

A música nordestina invade o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) com a banda Tribo Brasil. O espetáculo Uma noite em Pernambuco traz releituras de grandes ícones da música em show que acontece nesta quinta-feira (2), às 21h30min. Os ingressos estão disponíveis na Sympla , a partir de R$ 20,00.

Baião, xote, maracatu, samba, ciranda, xaxado e o groove do mangue reunidos em um show recheado de ritmos e convidados. Uma das bandas de maior atividade no atual cenário porto-alegrense, Tribo Brasil leva ao palco nomes como Luiz Gonzaga, Lia de Itamaracá, Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Lenine e Alceu Valença. Grandes nomes do groove do Manguebit, como Chico Science, Mundo Livre S/A, e os mais contemporâneos nomes como, Otto, Cordel do Fogo e Academia da Berlinda, também estarão presentes.