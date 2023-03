Uma das bandas mais longevas do reggae, The Gladiators sobe ao palco do Opinião

Prestes a completar 55 anos de carreira, a banda jamaicana de reggae The Gladiators é a atração desta quinta-feira (2) no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O show, que terá abertura da banda Massifique, começa às 22h30min, e ingressos (a partir de R$ 75,00) estão à venda pelo Sympla.

Com mais de 30 álbuns no currículo, The Gladiators se destaca não apenas pela longevidade, mas também pela influência e pela presença em palcos de todo o mundo. Inúmeros músicos relevantes da cena jamaicana passaram pela banda, liderada na maior parte de sua trajetória por Albert Griffiths, que se afastou em 2005 em decorrência do Mal de Parkinson. No show desta quinta-feira, o grupo deve apresentar clássicos como Hello Carol, Bongo Red, Look is Deceiving e Chatty Chatty Mouth.