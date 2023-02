Em formato inédito, Expo Favela 2023 vai contar com etapas regionais

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Expo Favela, a maior feira de empreendedorismo da América Latina direcionada ao público das favelas e das periferias. O evento, que aconteceu em São Paulo em 2022, este ano vai contar com etapas regionais. No Rio Grande do Sul, está previsto para agosto, mas ainda sem data definida. Empreendedores, mentores e palestrantes têm até o dia 31 de julho para se inscrever pelo site

Na programação estão previstas palestras, workshops, exposições, debates e shows, reunindo moradores das favelas e periferias de todo o Estado. A primeira etapa deste ano acontece em São Paulo, nos dias 17, 18 e 19 de março, no Complexo World Trade Center. Depois, em outubro, os expositores que mais se destacaram nas etapas regionais se reúnem novamente na capital paulista, no Expo Center Norte, para a Expo Favela Nacional. Do Rio Grande do Sul, devem ser selecionadas de três a cinco melhores ideias e negócios.