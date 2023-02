Atração de verão do Iguatemi, Parador Figueira chega a sua última semana

Atração de verão do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), o Parador Figueira chega a sua última semana. Nesta quarta-feira (1), quem sobe ao palco é o músico Bruno Bonelli. Na quinta-feira (2), Andrea Cavalheiro canta Gal e na sexta (3), é a vez de Miguel Veleda e banda. No sábado (4), Trio Violarada, e no domingo (5), para encerrar o evento, tem show da Banda Dublê. Os eventos vão sempre das 16h às 22h, com shows começando às 19h30min. A entrada é franca.