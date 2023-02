Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo tem Linus Lerner como novo maestro titular

Após celebrar 70 anos de história com uma sequência de shows do projeto 4 Ventos em 2022, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) se prepara para uma agenda intensa ao longo deste ano. A primeira apresentação já tem data marcada para o dia 5 de março no Brique da Estação, evento que ocorre mensalmente no bairro Hamburgo Velho.

Na ocasião, dois convidados - Raquel Pimentel e o acordeonista Daniel Castilhos, participarão do show junto com o grupo formado por 35 músicos. No repertório, versões de canções conhecidas da música popular brasileira como Águas de Março, Mas que Nada e Maria, Maria. Nesta apresentação, e ao longo de 2023, a orquestra contará com seu novo maestro titular: Linus Lerner, que já foi regente, como convidado, em algumas apresentações do grupo.

"Após o período de pandemia e uma temporada com maestros convidados nos últimos meses, iniciamos o ano com uma perspectiva de muito trabalho com a chegada do Linus Lerner como maestro titular e do Gilberto Salvagni como assistente. Estamos preparando uma temporada com muitos concertos, tanto no Teatro Municipal quanto no Teatro Feevale, através de projetos que estão sendo desenvolvidos. Esperamos lançar ainda em março, a temporada de concertos, que nesse ano devem ocorrer as terças-feiras no Teatro Paschoal Carlos Magno", explica o diretor artístico Gustavo Müller.

Lerner já foi regente em países como Alemanha, Bulgária, China, Espanha, Inglaterra, Itália, entre outros. "É um prazer retornar para a cidade onde eu nasci, contribuindo para a cultura musical de Novo Hamburgo. No ano passado tive a oportunidade de reger a OSNH como maestro convidado, em duas ocasiões, e agora me honra ser o titular, tendo em vista os projetos que devem surgir ao londo deste ano", afirma Linus, que já trabalhou como professor e preparador de várias orquestras e coros e para o Sistema La Esperanza Azteca no México, onde ensinou mais de 100 professores e regentes. Entre os reconhecimentos e honrarias importantes já recebidos por Lerner estão a Medalha Ohtli (o maior prêmio do governo mexicano) por seu trabalho para o desenvolvimento da ópera no México; a medalha Djalma Marinho e a medalha Alberto Maranhão por seu trabalho com a OSRN, bem como a chave da cidade por seu trabalho na comunidade musical de Tucson, AZ.

Já Gilberto Salvagni, que será seu maestro assistente, atua como maestro da Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves (RS), da Orquestra de Sopros de Caxias do Sul e da Salvagni Big Band. Atende a encomendas de arranjos e composições para formações orquestrais e jazzísticas; e ministra cursos de percepção musical, prática de conjunto, arranjo e harmonia em escolas, seminários e universidades.

Já atuou como maestro e diretor artístico da Banda Municipal de Porto Alegre e da Orquestra Sinfônica da UCS. Tendo composições executadas no Japão, Polônia, Estados Unidos. Como diretor musical, se destacam os concertos Pink Floyd Sinfônico e Música de Games, para os quais também atuou como arranjador, ambos realizados pela OSPA em 2019. Em 2022 compôs a trilha sonora do filme "O Homem que construiu um Castelo" com estreia ainda não marcada.