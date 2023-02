Amanda Gabana e Gabriela Lery cantam o show 'Mulheres Apaixonadas' em show no Mistura Fina

O projeto Mistura Fina retoma sua programação na próxima quinta-feira (2), às 18h30min, com o show Mulheres Apaixonadas, com Gabriela Lery e Amanda Gabana. O show ocorre no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), com entrada franca.

Mulheres Apaixonadas é uma performance musical embebida em romance que celebra as maiores canções de amor das novelas brasileiras. Livremente inspiradas nas tramas e nos dramas da televisão, Amanda Gabana e Gabriela Lery contam uma história de amor, de aventura e de magia entre duas mulheres apaixonadas, por meio de um repertório nostálgico, que relembra as cenas dos casais mais icônicos da dramaturgia.

Chegando ao final de sua terceira edição, o Mistura Fina dedica o mês de março integralmente às mulheres cantoras e compositoras. Nas três quintas seguintes, irão se apresentar Simone Rasslan e Madalena Rasslan com o show Casa (09/03); Giovanna Mottini e Isabelle Mottini em As Manas (16/03) e, encerrando o projeto, Mel Souza, Paola Kirst, Thays Prado e Viridiana - integrantes do Inquilinas - apresentam o show Inquilinas Celebram Gal Costa (23/03).