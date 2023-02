Exposição 'Caminhos de Proust' é prorrogada até 18 de março em Porto Alegre

Sucesso de público, a exposição Caminhos de Proust, em cartaz na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul (rua Riachuelo, 1.190) foi prorrogada até 18 de março. É mais uma oportunidade para conhecer um dos mais ricos acervos existentes sobre a vida e a obra do célebre escritor francês Marcel Proust.

A mostra, que marca o centenário de morte do escritor francês, um dos mais prestigiados da literatura ocidental, tem curadoria do médico, escritor e incentivador das artes Gilberto Schwartsmann. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h, sempre com entrada franca.

Mesclando primeiras edições e obras raras de Proust, com uma completa contextualização de sua época, Caminhos de Proust faz uso de tecnologia contemporânea para expressar de forma clara e acessível a riqueza da literatura.