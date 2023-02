Sete bandas sobem ao palco em festival de rock na Serra Gaúcha

A terceira edição do Rock no Vale acontece neste sábado (4), às 12h, no Morro da Antena (Km 17 da RS-444, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS). Esta edição do festival vai reunir sete shows, além de food trucks, cervejas artesanais, grupos de carros e motos, espaço kids, entre outras atrações. Ingressos antecipados já estão à venda em pontos de três cidades: Queen's e Nosferatu (Bento Gonçalves), Disco Center e Fe Borsoi Salão de Beleza (Garibaldi), Vida Farmácia e Lancheira Original (Carlos Barbosa). O valor antecipado é de R$ 25,00; na hora, os bilhetes poderão ser adquiridos por R$ 40,00.

A partir do meio-dia de sábado, o Morro da Antena servirá de palco para o festival que já reuniu mais de três mil pessoas nas duas primeiras edições. O gênero que revolucionou o mundo na década de 1950 é a grande atração do evento que reúne sete artistas e bandas para tributo ao som que há mais de meio século embala a nossa vida.

A função musical começa com o soul e blues da cantora Etiene & All Stars. Em seguida é a vez da Lithium que, como nome entrega, é um tributo ao Nirvana. A próxima atração será a Blackbirds, que levará ao público as músicas dos seus quatro discos e a performance já reconhecida em seus mais de 25 anos de estrada.

Logo em seguida, a banda Tess, nascida em Porto Alegre e com passagens pela Europa, traz na bagagem parcerias com grandes nomes do rock nacional como Nasi, do Ira!, Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, Paulo Ricardo, entre outros. A quinta atração do festival, a Monty Machine traz interpretações que vão do rock progressivo ao som do sul norte-americano, num clima que combina com as motocicletas e carros antigos que estarão expostos no evento.

Adentrando a noite, o quinteto Carne Crua fará sua homenagem ao Barão Vermelho e às carreiras solo de Cazuza e Frejat, com um time de peso da cena roqueira do Estado. No encerramento, a Destilaria Corleone apresenta um set de duas horas com temas que vão de Southern Rock ao rock clássico de bandas como The Doors, além do trabalho autoral presente no primeiro disco, lançado em 2021.