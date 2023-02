Cinemateca Capitólio apresenta filmes carnavalescos de nove décadas na mostra 'Recordar é viver'

A folia do Carnaval segue com tudo nas telas de cinema da Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085). Começa nesta quinta-feira (2) a mostra Recordar é Viver! Histórias de Carnavais, que fica em cartaz até dia 12 de março. A programação irá apresentar uma seleção especial de filmes carnavalescos realizados entre as décadas de 1920 e 2010 no Brasil e no exterior. Dez títulos serão exibidos com entrada franca e o restante com ingressos a R$ 10,00, com opções de meia entrada.

Na abertura, haverá a exibição de Orfeu do Carnaval (1959), do francês Marcel Camus, inspirado no texto teatral Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. A sessão do grande clássico vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e protagonizado pelo ator porto-alegrense Breno Mello será apresentada pelo diretor e roteirista Alexandre Derlan. Mais duas produções do Rio Grande do Sul ganham sessões na mostra: Errante – Um Filme de Encontros, de Gustavo Spolidoro, e Harmonia, de Jaime Lerner.

Confira a programação completa:

02/03, quinta-feira:

19h30min – Orfeu do Carnaval

03/03, sexta-feira:

15h (exibição gratuita) – A Baronesa Transviada

17h (exibição gratuita) – Carnaval Atlântida

19h30min (exibição gratuita) – Projeto Raros: Artesanato do Samba + Samba da Criação do Mundo

04/03, sábado:

19h – Ladrões de Cinema

05/03, domingo:

17h – Quando o Carnaval Chegar

19h (exibição gratuita) – O Gigante da América

07/03, terça-feira:

17h – Mulher Satânica

19h – Casanova de Fellini

08/03, quarta-feira:

19h – Carnaval de Rua de Porto Alegre + Errante – Um Filme de Encontros + debate

09/03, quinta-feira:

17h – Orfeu do Carnaval

19h (exibição gratuita) – A Baronesa Transviada

10/03, sexta-feira:

15h – Mulher Satânica

16h30min – Casanova de Fellini

19h30min (exibição gratuita) – Carnaval do Rio de Janeiro + A Lira do Delírio

11/03, sábado:

17h (exibição gratuita) – Carnaval Atlântida

19h – Rio, Zona Norte

12/03, domingo:

16h30min (exibição gratuita) – O Que Foi o Carnaval de 1920! + Nossa Escola de Samba + Arrasta a Bandeira Colorida

18h – Harmonia + debate