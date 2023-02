Filme rodado no Vale do Caí ganha sessão única em Montenegro

Vencedor de cinco Kikitos na mostra gaúcha do 49º Festival de Cinema de Gramado e premiado no Festival Internacional de Zaragoza como melhor longa estrangeiro, A Colmeia terá uma exibição especial em Montenegro (RS), nesta quinta-feira (2), às 19h30min, no Cine Mais Arte (Rua Ramiro Barcelos, 1.756 - Montenegro). Todos pagam o valor da meia-entrada, R$ 14,00, e os ingressos podem ser comprados no site do cinema.

As paisagens de Bom Princípio, Harmonia e Maratá e Pareci Novo, municípios localizados no Vale do Caí, serviram de locação para as filmagens. O longa traz a trama do casal Bertha e Werner, os adultos Kasper, Uli, Lila e os gêmeos adolescentes Christoffer e Mayla, que vivem em uma casa perdida no meio do nada. Na residência também mora a empregada Erika. Lá, a força de trabalho não difere homens e mulheres, mas a palavra final é sempre de Werner. Os mais velhos veem o trabalho e o silêncio como as melhores virtudes, enquanto os jovens esperam mais da vida. O isolamento imposto afeta cada um à sua maneira. O medo e a repressão são denominadores comuns.