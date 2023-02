Exposição sobre Ayrton Senna chega aos últimos dias no BarraShoppingSul

A exposição Eu, Ayrton Senna da Silva chega aos últimos dias no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300). A mostra fica em cartaz até domingo (5) e pode ser visitada de terça a sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 11h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pelo app Multi.

A mostra imersiva permite conhecer detalhes da carreira do piloto, desde a infância, quando iniciou sua trajetória no kart, até momentos como as vitórias e o tricampeonato na principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula-1. A exposição é dividida em 12 espaços, que trazem nove temas diferentes, além de diversos objetos que pertenceram a Ayrton. Todos os núcleos contam com uma narrativa gerada por inteligência artificial, que permite que toda a história da carreira do piloto seja contada através de sua própria voz.