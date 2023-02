Bandas Tess e Kids For Nothing se apresentam no Ocidente Acústico

O Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) recebe, nesta quinta-feira (2), às 21h, as bandas Tess e Kids For Nothing. Integrando a programação do Ocidente Acústico, os dois grupos do rock underground porto-alegrense trazem canções cheias de referências e influências de clássicos do gênero. Os ingressos estão disponíveis na Sympla por valores a partir de R$ 25,00.

Liderada pelo músico Daniel Tessler, vocalista, guitarrista e compositor, Tess mistura a música erudita com o rock. Muito influenciados pelo rock inglês, o grupo traz referências de Beatles, The Who, Mutantes, Bowie e Gorillaz.

Surgida em 2020, filhos da cultura do inconformismo como motor para expressão, Kids For Nothing traz referências musicais que transitam de forma excêntrica entre o pop rock psicodélico e o rap. São composições em inglês e português audaciosas que pretendem mostrar para o mundo, em mensagens libertárias e rebeldes, o que é ser um kid for nothing.