Obras da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro estão em acervo digital

Obras digitalizadas do acervo da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro já estão disponíveis gratuitamente para acesso público na internet. Cerca de 200 peças de arte produzidas por quatro artistas frequentadores da Oficina, Cenilda Ribeiro, Frontino Vieira, Luiz Guides e Natália Leite, passaram por tratamento de conservação preventiva e agora estão disponíveis por este site

O projeto Salvaguarda e Memória - Artistas do Fora na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) foi produzido pelo antropólogo Mário Eugênio Saretta Poglia, com a participação voluntária do Núcleo de Transdisciplinar Arte e Loucura Tania Mara Galli Fonseca (NuTal) e o curso de Museologia, ambos da Ufrgs. O objetivo é promover a preservação do acervo, enfatizando a relevância do material, além disso, a iniciativa visa democratizar o acesso e estimular pesquisas sobre sua trajetória. A curadoria das obras é assinada por Barbara Elisabeth Neubarth e Blanca Luz Brites.