Fotógrafo radicado em Porto Alegre busca legado de Darwin na Patagônia

Quando se fala de Charles Darwin e da sua principal teoria, a da Evolução das Espécies, o principal local lembrado é o Arquipélago de Galápagos. Ao observar as adaptações dos bicos das aves da região, em meados do século XIX, o naturalista inglês pôde pavimentar seus estudos. Mas o primeiro indício que levou à formulação da obra, na verdade, aconteceu em uma ilha no litoral norte da Argentina, na região da Patagônia.

Para resgatar a história e trazer um relato sobre o legado de Darwin na Patagônia, o fotógrafo e explorador radicado em Porto Alegre Marcio Pimenta parte em uma expedição na próxima segunda-feira (27), para percorrer o mesmo caminho que o cientista trilhou. “Nos diários dele, mostra que ele ficou três anos na Patagônia, então ali foi a verdadeira escola do Charles Darwin”, diz Pimenta.

E foram justamente os diários que chamaram a atenção de Pimenta para iniciar essa busca. O fotógrafo conta que começou a ler novos livros durante o período de isolamento da pandemia da Covid-19 e, entre eles, os escritos de Darwin. "Eu identifiquei que Darwin tinha uma visão aguda e perspicaz não só para os temas que fizeram dele famoso na biologia e na geologia, mas também sobre as pessoas e as paisagens", relata Pimenta, que tem como foco de trabalho questões humanas e socioculturais, identidade e mudanças climáticas.

O fotógrafo sairá da Capital gaúcha e seguirá até Buenos Aires, capital argentina, de carro, irá descer pelo país e passar pelo Chile, registrando por terra e mar as observações sócio-antropológicas, as paisagens e o que restou da passagem de Darwin pelos locais.

Pimenta conta que o explorador inglês não gostava de viajar de navio, apesar de ter ficado cinco anos a bordo do HMS Beagle. “Quando ele tinha possibilidade de fazer por terra o trajeto, ele alugava um cavalo, um guia, e percorria tudo a cavalo. Foi nesse período que ele descobriu os primeiros fósseis na Patagônia, questões geológicas que o ajudaram a escrever a Teoria da Evolução das Espécies”, relata o fotógrafo.

E um dos objetivos da expedição é que esse caminho por terra seja prioridade, com foco no contato com as comunidades locais. “Quero ver, por exemplo, cidades que foram batizadas com seu nome, escolas, pessoas que inclusive vivem do nome dele”, afirma Pimenta.

O resultado das fotos será publicado na National Geographic Society, organização comprometida em explorar, conhecer e proteger o mundo e a natureza. O fotógrafo faz parte do National Geographic Explorer e do The Explorers Club, o maior clube de exploradores do mundo. “Hoje em dia, se a gente for pensar no planeta, eu acho que 100% dele já foi explorado. Então o trabalho do explorador é realmente revisitar os lugares e descobrir nuances que não foram ditas até então”, destaca o fotógrafo.