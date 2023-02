Vinícola Casa Perini une arte com vinhos em exposição de grafite a céu aberto

A vinícola Casa Perini, em Farroupilha/RS, uniu arte com vinhos com a iniciativa de decorar os seis tanques que abrigam mais de 400 litros de vinho. As artes foram realizadas por Stang, um artista local e estão abertas para visitação gratuita. Pioneira no projeto, a Casa Perini busca modernizar o ambiente, integrando a alegria das cores ao entorno natural, cercado de videiras que mudam os tons ao longo do ano e incentivar as pessoas a visitarem o Vale Trentino, rota turística onde se situa a vinícola.

As artes de Stang estão distribuídas nos seis tanques e, quando vistas de determinado ângulo, formam uma imagem integral. O grafiteiro gaúcho produziu a arte em apenas sete dias, com mais de 200 latas de spray. As imagens são alusivas às estações do ano, que estão diretamente associadas ao ciclo da videira.