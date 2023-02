Cantora Oneide Bastos lança série de clipes que ilustram a cultura Amazônica

A cantora e compositora amapaense Oneide Bastos acaba de lançar em seu canal no YouTube uma série de clipes de quatro faixas de seu último disco. Os clipes apresentam a cultura da região amazônica, e acima de tudo, a sua própria história. Já está no ar o vídeo sobre o Congá, que pode ser conferido na página da artista. O próximo a ser lançado é Pedra de Rio, que estará no ar nesta sexta-feira (24).

Serão disponibilizados também os clipes com as histórias de Puçangueira, no dia 3 de março, e Sereia do Rio-Mar, dia 10 de março. Com a direção de Luan Cardoso, os vídeos ilustram de faixas de seu disco, lançado em 2022, que teve a produção musical, direção artística e arranjos de Dante Ozzetti.

Nascida na década de 40, na Ilha dos Porcos, na região do Afuá, no Pará, num braço do Rio Amazonas, Oneide é uma das principais cantoras do Amapá, estado que a acolheu ainda criança e também onde ela formou uma família.