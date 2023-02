Peça ​La Casa de las Lloronas estreia na Sala Álvaro Moreyra

A Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe a peça La Casa De Las Lloronas, inspirada em A Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. O espetáculo é a peça teatral de conclusão do Curso de Formação Turma manhã/2022 da Escola Casa de Teatro. A estreia acontece nesta quinta-feira (23) e segue em cartaz até domingo (26). Ingressos no site da EntreAtos por R$ 50,40, com opções de meia entrada.

A montagem é dirigida por Larissa Sanguiné e Victória Sanguiné, tem direção coreográfica de Thiago Ruffoni, direção musical de Everton Rodrigues e orientação corporal e de ritmo em dança flamenca de Juliana Kersting. A peça é uma releitura através do olhar das mulheres da obra, pelas atrizes, que dialogam com o autor, apresentando também breves contextos da vida de Lorca. A encenação conta não somente com interpretação textual, mas também com proposições atmosféricas, onde o elenco é desafiado a encontrar momentos de dança, cantando ao vivo, com ambiências sonoras através de instrumentos e objetos.