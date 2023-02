Shoppings da rede Boulevard tem programação ao ar livre neste fim de semana

Shoppings da rede Boulevard oferecem programação especial para o último fim de semana de fevereiro, com atrações a céu aberto para que o público aproveite o verão porto-alegrense. Os pequenos foliões ainda poderão curtir o clima de carnaval com brincadeiras temáticas e bailinhos. As atividades tem entrada franca.

Os shoppings participantes são o Boulevard Laçador e Boulevard Assis Brasil. No Laçador, o evento acontece no sábado (25), com atividades a partir das 16h. O evento é voltado para toda a família e traz diversas atrações, como atividades aquáticas para as crianças, aulas de Kung Fu, espaço do chimarrão e aula de samba e pagode. O encerramento se dá às 18h com a apresentação do Grupo Na Função, em show de pagode.

Já no Boulevard Assis Brasil, as atividades acontecem no domingo (26), a partir das 15h. Voltado ao público infantil, o evento traz atividades para a diversão da criançada em clima carnavalesco, como oficina de confecção de máscaras, camarim de carnaval e, por fim, um bailinho.