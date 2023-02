'Mato Seco em Chamas' chega aos cinemas de Porto Alegre nesta quinta-feira

Estreia em Porto Alegre nesta quinta-feira (23) o premiado filme brasileiro Mato Seco em Chamas. Dirigido por Adirley Queirós e codirigido pela portuguesa Joana Pimenta, a obra é um longa ficcional de base documental que conta a história das Gasolineiras de Kebradas, um grupo de mulheres que descobre petróleo na Ceilândia, cidade satélite de Brasília.

Ganhando amplo reconhecimento da crítica, Mato Seco em Chamas já foi premiado em importantes festivais nacionais e internacionais, como o Festival de Cinema de Berlim, o Festival Cinéma du Réel em Paris e o IndieLisboa Festival Internacional de Cinema. O filme traz Léa, uma das líderes do grupo, narrando a história das Gasolineiras, que vendem o combustível descoberto para motoboys que as ajudam a se proteger contra as milícias armadas do Brasil bolsonarista.