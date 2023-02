Quarta edição do Festival Literário Rastros do Verão inicia neste sábado (25)

Porto Alegre vai respirar literatura com a quarta edição do Festival Literário Rastros do Verão. O festival começa neste sábado (25) e vai até dia 30 de março em diversas livrarias e espaços culturais da cidade. Idealizado para homenagear a memória e o legado literário de João Gilberto Noll e dar visibilidade para a produção literária local mais recente, o festival ocorre em cinco livrarias da cidade. No dia de abertura, na livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48), o festival traz o escritor Altair Martins e a professora e pesquisadora Rejane Pivetta, que irão comentar as principais temáticas da obra do homenageado; além disso, ocorre um bate-papo com a escritora Clara Corleone sobre sua mais recente publicação, o romance Predadores.

A programação tem entrada franca e ocorre nas livrarias Baleia, Cirkula, Ladeira, Paralelo 30 e Taverna, na Casa de Cultura Mario Quintana e no espaço Olho Mágico, com a presença de cerca de 60 autores e autoras. Em dois outros momentos o festival oferece atividades dedicadas à literatura de João Gilberto Noll, incluindo uma oficina de introdução à obra do autor. Na última década, a obra de João Gilberto Noll vem sendo traduzida e editada em diversos países, onde foram publicados, entre outras, as traduções de Lorde, Harmada, Hotel Atlântico e O quieto animal da esquina. Edson Migracielo ministra a oficina experimental Introdução à escrita de João Gilberto Noll nos dias 22, 23 e 28 de março às 18h30min, na CCMQ. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Confira a programação e os endereços dos espaços abaixo.

25 de fevereiro, sábado

Local: Livraria Paralelo 30

16h – Mesa sobre João Gilberto Noll com Altair Martins e Rejane Pivetta. Mediação: Fernando Ramos

18h – Bate-papo com Clara Corleone. Mediação: Camila Konrath e Clarissa Pont

1º de março, quarta-feira

Local: Livraria Paralelo 30

19h – Bate-papo com Júlia da Rosa Simões e Manoel Madeira. Mediação: Luis Augusto Fischer

2 de março, quinta-feira

Local: Livraria Cirkula

19h – Bate-papo com Rafael Bassi e Tailor Diniz

3 de março, sexta-feira

Local: Livraria Paralelo 30

19h – Conversa com Joanna Burigo, Clara Corleone, Daiana Santos e Fernanda Melchionna

4 de março, sábado

Local: Livraria Taverna

16h – Bate-papo com Jorge Furtado. Mediação: Fernando Ramos e Pena Cabreira

17h30 – Leituras de João Nunes Jr.

18h – Mesa sobre João Gilberto Noll com Celso Marques e Flávio Ilha. Mediação: Nanni Rios

9 de março, quinta-feira

Local: Livraria Paralelo 30

18h30 – Leitura com Ligia Savio

19h – Bate-papo com Christa Berger. Mediação: Amanda Zulke

11 de março, sábado

Local: Livraria Paralelo 30

16h – Bate-papo com Irka Barrios e Matheus Borges. Mediação: Rodrigo Tavares

18h – Bate-papo com Julia Dantas e Mariam Pessah. Mediação: Carolina Joanello

15 de março, quarta-feira

Local: Livraria Taverna

19h – Bate-papo com Luiz Mauricio Azevedo e Carlos André Moreira

16 de março, quinta-feira

Local: Livraria Taverna

18h30 – Leituras com Maria Ottilia Rodrigues

19h – Bate-papo com Taiane Santi Martins. Mediação: Angela Cuartas e Camila Maccari

18 de março, sábado

Local: Livraria Baleia

16h – Bate-papo e leituras com Fernanda Bastos e Jorge Fróes. Mediação: Domício Grillo

18h – Bate-papo e leituras com Davi Koteck, Luiza Casanova e Moema Vilela. Mediação: Nanni Rios

22 de março, quarta-feira

Local: Espaço Olho Mágico

19h – Termo – sarau crítico. Mediação: Carolina Joanello e Julia Dantas

23 de março, quinta-feira

Local: Ladeira Livros

18h30 – Bate-papo com Mauro Messina, Carmen Menezes e Gustavo Gomes

24 de março, sexta-feira

Local: Livraria Cirkula

18h30 – Aula aberta para leitura de Jorge Luis Borges, com Rafael Bassi

25 de março, sábado

Local: Livraria Paralelo 30

15h30h – Lançamento e autógrafos com Samir Machado de Machado. Mediação: Carlos André Moreira

17h30 – Bate-papo e leituras com Marlon Pires Ramos e Mitti Mendonca. Mediação: Wagner Mello

18h30 – Bate-papo com Nathallia Protazio e Tiago Maria. Mediação: Tonio Caetano

29 de março, quarta-feira

Local: Livraria Taverna

18h30 – Leitura com Aline Costa

19h – Mesa sobre João Gilberto Noll com Edson Migracielo. Mediação: Fernando Ramos e Thiago Souza de Souza

30 de março, quinta-feira

Local: Livraria Taverna

18h30 – Leituras com Cláudia Schroeder e Lolita Beretta

19h – Bate-papo com Fred Linardi e Gisela Rodriguez