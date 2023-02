Orquestra Filarmônica Laje de Pedra faz show carnavalesco em Canela

O clima de Carnaval continua no Kempinski Laje de Pedra (Rua das Flores, 222 - Canela), um dos espaços mais conhecidos da serra gaúcha. O espaço vai oferecer neste domingo (26), a partir das 10h30min, um espetáculo repleto de marchinhas e clássicos da folia, liderado pela Orquestra Filarmônica Laje de Pedra e com participação de Laura Dalmás como solista. Os ingressos, que incluem o espetáculo da Orquestra e um brunch no Café do Laje, podem ser adquiridos por R$ 275,00 através do site da Brocker Turismo.

O brunch oferecido no Café do Laje será desenvolvido pela chef pâtissier Amanda Selbach, trazendo uma gastronomia com inspiração francesa. O espetáculo traz os músicos comandando a folia em formato Big Band, sob a regência do maestro Júlio César Wagner. O show conta com a cantora Laura Dalmás como solista, além da participação de instrumentistas convidados. A direção executiva e artística do concerto é de Allan John Lino e coordenação de Heitor Knorst e Júlio César Wagner.