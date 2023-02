Clube do Choro de Porto Alegre se apresenta no CHC Santa Casa

O Carnaval não acabou no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Neste domingo (26), a casa oferece um pocket show especial com o Clube do Choro de Porto Alegre, integrando a programação do projeto Sonoridades. A apresentação acontece às 17h e traz um espetáculo repleto de marchinhas e clássicos do choro e do samba. A entrada é franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla

Criado em 1989 e caminhando firme para completar seus 34 anos de atividades, o Clube do Choro de Porto Alegre já está incorporado ao patrimônio artístico e cultural da cidade, com seus compositores, instrumentistas e cantores reconhecidos em todo o Brasil. O grupo representa, também, um verdadeiro foco de resistência na preservação do gênero carnavalesco. Para a apresentação no CHC, o grupo será representado por Luiz Palmeira no violão de sete cordas, Camanga no cavaquinho, Antonyo Rycardo no bandolim e André Rocha no pandeiro.