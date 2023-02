Destaque mundial do death metal, gaúchos da Krisiun fazem show no Opinião

Um dos principais representantes do Brasil no cenário da música pesada mundial, o trio gaúcho Krisiun se apresenta no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste domingo (26), às 20h30min. O grupo, referência internacional no death metal, estará promovendo seu novo álbum de estúdio, Mortem Solis. Ingressos, entre R$ 85,00 e R$ 170,00, seguem à venda pelo Sympla.

Décimo-segundo álbum de estúdio do grupo formado pelos irmãos Moyses Kolesne (guitarra), Max Kolesne (bateria) e Alex Camargo (voz e baixo), Mortem Solis cristaliza o som abrasivo do trio, em uma tempestade sônica que mantém inalterado o peso característico do estilo, sem abrir mão da técnica. O disco foi mixado e masterizado por Mark Lewis (que trabalhou para nomes fortes do metal como Kataklysm, Deicide e The Black Dahlia Murder) em Nashville, Tennessee (EUA) e sua capa foi criada por Marcelo Vasco (que já assinou artes para Slayer, Venom e Dark Funeral).