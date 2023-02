Anna Perin lança novo single nesta sexta-feira

Uma das representantes da novíssima geração de músicos porto-alegrenses, Anna Perin, lança nesta sexta-feira seu mais novo single. A canção Não Nega pode ser ouvida pelo público através de todas as plataformas digitais. O som é o primeiro gostinho do EP de estreia da artista, Brasa, que tem lançamento previsto para o dia 24 de março.

Em Não Nega, Anna Perin traz como referências um caldeirão que mistura o pop americano, funk melódico e a MPB contemporânea. A faixa é marcada pela fusão de elementos orgânicos e eletrônicos e narra o momento inegável em que duas pessoas se mostram apaixonadas e envolvidas uma pela outra, fazendo da faísca de cada um virar chama, incendiando os sentimentos e a vida.

O hit de verão da artista é como uma colcha de retalhos: artistas contemporâneos que não saem dos fones de ouvido de Anna influenciaram diretamente na música. Não Nega traz na composição influência essencial das músicas Lost Cause, da Billie Eilish, Malvadão 3, do rapper Xamã e Voltei pra mim, da Marina Sena. A canção é a síntese das artes que permeiam a vida da cantora, o que a atravessa vira parte de sua criação. O beat bebeu da fonte do funk melódico e tem um toque que mistura o brega com o eletrônico, numa fusão de referências entre Céu e The Weeknd. Com acordes do universo pop e forte intenção no fluxo rítmico das palavras, surgiu Não Nega, single dançante e envolvente, com um refrão que gruda na sua mente.

Cantora, compositora e produtora musical, Anna Perin nasceu em Porto Alegre e é formada em Música Popular pela Ufrgs e Escrita Criativa pela Pucrs. Sua forte relação com a arte vem organicamente desde a infância, tanto por crescer em meio a uma família de músicos, quanto pela própria inquietação individual. A artista de 25 anos encontrou seu pertencimento no mundo cantando, tocando instrumentos, performando, escrevendo, compondo canções e arranjando, se entregando ao universo artístico por inteiro. Em suas canções, transborda estética melancólica e magnética. Dá voz a uma sonoridade pop recheada de sentimentos. Anna busca, com a sua arte, gerar impacto e conexão, com melodias que fiquem na cabeça e com letras que cativem os ouvintes.