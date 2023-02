Resultado das escolas de samba do Rio de Janeiro será conhecido nesta quarta-feira

O resultado das escolas de samba do Rio de Janeiro será divulgado nesta quarta-feira (22), com a apuração das notas dos desfiles do grupo especial a partir das 15h, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, por uma comissão composta por integrantes da diretoria da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e da Riotur. A Imperatriz Leopoldinense e a Viradouro saíram como favoritas para o título de campeã. Em comum, as escolas levaram biografias para a avenida.

Se verde, branco e dourado narrou a vida de Lampião acom pegada dos cordéis nordestinos; a escola de Niterói usou flores e perfumou a avenida para celebrar a memória de Rosa Maria Egipcíaca - primeira negra no País a escrever um livro. As duas agremiações se unem à Mangueira (foto), favorita do primeiro dia na disputa do título, cujo enredo tratou sobre as instituições carnavalescas da Bahia, como Olodum e Ilê Aiyê.