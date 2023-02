Coro Sinfônico da Ospa seleciona novos cantores

A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), procura novas vozes para integrar o Coro Sinfônico da Ospa, um dos principais grupos corais do Estado. As inscrições são para cantores e cantoras de todos os naipes e ficam abertas até às 18h do dia 25/02.

Em 2023, o coro participará da temporada artística da Ospa interpretando grandes obras, como “Gloria”, de John Rutter, e “Te Deum”, de Anton Bruckner. O grupo também vai realizar concertos populares e terá participação em uma ópera que ainda deve ser anunciada para este ano.

O Coro Sinfônico da Ospa é adulto e tem caráter amador, ou seja, é sem remuneração. Para se candidatar é preciso ter idade mínima de 18 anos, experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical e tempo disponível para ensaios e apresentações. Com início marcado para 7 de março, os ensaios ocorrem sempre das 19h30 às 22h, na Casa da Ospa, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501), em Porto Alegre. Vozes agudas ensaiam nas quartas e sextas-feiras e vozes graves nas terças e sextas-feiras.

Para se inscrever é preciso preencher o formulário online (clique aqui), também disponível na seção do Coro Sinfônico do site da Ospa. Além de preencher os dados, será preciso anexar um vídeo com uma performance vocal da obra Ave Verum, de Mozart. No vídeo, o candidato deverá falar o seu nome, informar o naipe e posteriormente cantar a sua linha melódica da obra indicada, com ou sem acompanhamento instrumental. Para acessar a partitura clique aqui.

Os aprovados nessa primeira etapa receberão um e-mail com o agendamento da prova presencial. Nesta fase, serão analisados: afinação, ritmo, qualidade vocal, extensão vocal, percepção musical, solfejo simples e conhecimentos básicos de teoria musical.

Sobre o Coro Sinfônico da OSPA

O Coro Sinfônico da OSPA é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico. Além de participações marcantes na programação da OSPA, inclusive em montagens operísticas encenadas, o grupo realiza concertos à capela em diferentes cidades do Estado e com outras orquestras ou grupos instrumentais.

Em seu repertório estão obras de Aguiar, Bach, Beethoven, Bizet, Borodin, Brahms, Gounod, Händel, Haydn, Mahler, Mendelssohn-Bartholdy, Mignone, Mozart, Mussorgsky, Orff, Prokofiev, Puccini, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakov, Santoro, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Villa-Lobos, Vivaldi, entre outros. A equipe artística do coro é formada pelo maestro Manfredo Schmiedt, pela professora de canto Elisa Machado e pelo pianista Eduardo Knob.

Mais informações: ospa.org.br