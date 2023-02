Movimento Teatral Feevale recebe inscrições para oficinas de teatro

O Movimento Teatral Feevale está com inscrições abertas para oficinas de artes cênicas. São dois grupos: a Oficina Geral, para pessoas de 14 a 60 anos; e a Oficina para a Terceira Idade, para pessoas acima de 60 anos. Os interessados podem se inscrever até terça-feira, dia 28 de fevereiro, através deste site . A confirmação da vaga será enviada por e-mail até o dia 1° de março. Os encontros terão início no dia 2 de março. As inscrições e participações são gratuitas.

As oficinas têm como objetivo produzir peças teatrais e proporcionar aulas de desinibição, dicção e oratória. As aulas incluem, também, atividades de expressão corporal, como forma do indivíduo perder o temor de falar em público.