Pianista Ney Fialkow apresenta recital de abertura de temporada do Bell’Anima

O pianista gaúcho Ney Fialkow abre a temporada deste ano do Bell’Anima com um recital neste sábado (25), às 20h. O programa terá a estreia mundial dos Prelúdios para Piano Livro II, criados pelo compositor Vagner Cunha especialmente para Fialkow. O recital será realizado na sede da Bell'Anima Produções (Rua Oniotan, S/N - São João do Polêsine/RS), no Recanto Maestro. Os ingressos estão à venda no local e na Sympla por valores a partir de R$ 50,00.

No dia 26 de fevereiro, sem presença de público, as obras serão registradas em estúdio especialmente montado no local pelo engenheiro de som Leo Bracht. As gravações serão lançadas em álbum do selo Bell'Anima, dando sequência ao disco Vagner Cunha: Prelúdios para Piano Livro I, lançado em 2017, com André Carrara ao piano.