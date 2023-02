Maria Rita lança DVD 'Samba da Maria', que marca sua relação com o gênero

Apresentado por Maria Rita desde 2015, o projeto Samba da Maria ganhou seu primeiro registro audiovisual no final da semana passada, em um DVD que celebra o gênero que mudou a vida da cantora.

O lançamento, disponibilizado pela Som Livre nas plataformas digitais, registra um show que já rodou o Brasil inteiro e ganhou proporções políticas em 2018, chegando ao Rock in Rio de 2022 e sendo ovacionado pelo público, que entendeu a mensagem do repertório. No Samba da Maria, a cantora transita pelos sucessos de estrelas do gênero, como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Jovelina Pérola Negra, mas também resgata músicas lançadas em seus trabalhos anteriores, como Cara Valente e Desse Jeito.