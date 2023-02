Instituto Ling tem exibição musicada de Frankenstein e dá o gostinho do Fantaspoa

A primeira programação paralela do Fantaspoa 2023 acontece nesta quinta (23) e sexta-feira (24) no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). O evento traz, nas duas datas, a exibição do clássico Frankenstein, de James Whale, enquanto a banda Quarto Sensorial e o produtor musical Fu_k The Zeitgeist executarão ao vivo uma trilha sonora criada exclusivamente para acompanhar a projeção da obra. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da casa por a partir de R$ 20,00.