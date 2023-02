Fundação Ecarta abre edital para seleção de exposições de artes visuais

A Fundação Ecarta abre edital para selecionar sete exposições de artes visuais, sendo uma para a Galeria Ecarta e seis para a sala Projeto Potência. As inscrições são gratuitas, e interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] até dia 17 de março. A inscrição deve conter documento único em formato PDF, com a indicação da modalidade, descrição do projeto expositivo, portfólio do artista, currículo de artista e curador, se houver.

Para estimular a produção artística contemporânea gaúcha, o edital busca artistas ou grupo de artistas residentes no Rio Grande do Sul que produzam arte contemporânea e cujas propostas valorizem e fortaleçam a diversidade cultural, as novas linguagens e a transversalidade das artes. As propostas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção formada por três integrantes especializados.