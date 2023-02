Corais do Centro Cultural 25 de Julho abrem inscrições para novos cantores

O Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250) está com inscrições abertas para os corais masculino e feminino da instituição. Para o Coro Masculino do 25 de Julho, homens de todas as idades, com ou sem experiência, podem se inscrever pelo telefone (51) 99826-2709. Já o Femina Vox, coral feminino, também recebe mulheres de todas as idades sem necessidade de experiência. Interessadas podem se inscrever no telefone (51) 99559-4321. As inscrições vão até dia 28 de fevereiro, dia em que iniciam as audições, às 19h30min. As inscrições e atividades são gratuitas.