Esposa de Bruce Willis e Demi Moore noticiam piora de doença do ator

O ator Bruce Willis, 67, chegou em um estágio avançado de sua doença, na qual não há tratamento. Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal.

As informações foram divulgadas por sua esposa, Emma Heming Willis, na tarde de hoje. Sua ex-mulher, a atriz Demi Moore, também atualizou o estado de saúde do artista.

"Queríamos dar uma atualização sobre o nosso amado marido, pai e amigo, uma vez que agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está a viver. Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", dizia o texto.

Emma também deixou em seu perfil um link com o comunicado completo, assinado ainda pelas filhas do ator, onde elas explicam os detalhes da gravidade da doença.

"FTD é uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a FTD é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode levar anos, a FTD provavelmente é muito mais prevalente do que sabemos. Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos. À medida que a condição de Bruce avança, esperamos que qualquer atenção da mídia possa se concentrar em iluminar esta doença que precisa de muito mais conscientização e pesquisa".

Emma ainda agradeceu todo o carinho do público e apontou que Bruce ficaria muito feliz em ter sua voz usada para dar visibilidade aos avanços médicos da doença.

"Bruce sempre acreditou em usar sua voz no mundo para ajudar os outros e aumentar a conscientização sobre questões importantes, tanto pública quanto privadamente. Sabemos em nossos corações que, se ele pudesse hoje, gostaria de responder trazendo atenção global e uma conexão com aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias... Bruce sempre encontrou alegria na vida e ajudou todos que ele conhece a fazer o mesmo. Significa o mundo ver esse sentimento de cuidado ecoado de volta para ele e para todos nós. Ficamos muito comovidos com o amor que todos vocês compartilharam por nosso querido marido, pai e amigo durante este período difícil. Sua compaixão, compreensão e respeito contínuos nos permitirão ajudar Bruce a viver uma vida tão plena quanto possível".