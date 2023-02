Bloco da Velha volta a levar o Carnaval às ruas de Caxias do Sul

De volta às ruas de Caxias do Sul após dois anos de hiato pandêmico, o Bloco da Velha promete muita folia neste domingo (19), das 14h às 22h, na Rua Dom José Baréa. Neste ano, o bloco promove um baile de máscaras à moda tradicional, buscando ressignificar este acessório que cansamos de usar por razões sanitárias. A entrada é franca.

O músico Dan Ferretti comandará uma banda de 15 artistas, que agitará o público com sonorização potente distribuída em dois andares. A festa conta, desde já, com a setlist de ritmos nacionais do DJ Jorge "Mono" de Jesus. Neste ano, o grupo Mixturado, coordenado pelo bailarino Rodrigo Scherer, será o responsável por tornar o dia ainda mais divertido, juntamente com a bem-humorada personagem vivida pelo ator Davi Souza, a Bastiana. Isso tudo para encantar as famílias que tradicionalmente participam da atração lúdica.