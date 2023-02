Shopping Total tem programação especial de Carnaval neste sábado (18)

O clima de Carnaval invade o Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545) neste sábado (18), a partir das 16h. O tradicional bailinho infantil acontece no Largo Cultural do Shopping, com apresentação do Bloco da Cia Lúdica. Além disso, o estabelecimento promove um concurso de fantasias, das 17h às 18h30min, com prêmios para os ganhadores. A entrada para os eventos é gratuita e as inscrições para o concurso são por ordem de chegada.

Destinado a toda família, o evento terá muitas cores, brilho, surpresas, show de música e folia. Mas a festa fica ainda melhor com as recompensas que os foliões melhor fantasiados vão receber. O primeiro lugar receberá R$ 300,00 em Totaletas (vale-compras que podem ser usados em compras nas lojas do Total), o segundo lugar R$ 200,00 e o terceiro, R$ 100,00.