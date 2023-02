Flauta de Bach é tema de bate-papo online do Eroica Música

Neste sábado (18), às 19h, a flauta de Bach será destrinchada em concerto online na página da Eroica Música. O programa, apresentado por Fernando Cordella, traz o flautista, pesquisador e regente, Ricardo Kanji, que apresenta sua coleção de instrumentos, percorre o desenvolvimento da família das flautas na música Ocidental, e compartilha histórias de sua trajetória. O evento é gratuito e a conversa é complementada por excertos de sua participação no Concerto de Brandemburgo com o Ensemble Bach Brasil, trazendo a música de Johann Sebastian Bach e Johann Bernhard Bach. A série Bach Brasil conta com o apoio do Goethe Institut e financiamento dos mecenas e apoiadores da Bach Society Brasil.